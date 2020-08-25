Берлинский кинофестиваль отказался от разделения наград актеров по полу

Теперь «Серебряный медведь» будет вручаться просто за лучшую роль — не важно, мужскую или женскую.

Знаменитый немецкий кинофестиваль Берлинале (ближайшее мероприятие пройдет в феврале 2021 года) отказался от гендерного разделения номинаций на мужские и женские. То есть, призы актерам теперь будут вручаться только по категориям «Лучшая главная роль» и «Лучшая роль второго плана». Об этом сообщается на сайте фестиваля.

«Мы считаем, что отсутствие разделения наград в актерской сфере по гендерному признаку является сигналом к повышению осведомленности о гендерных аспектах в киноиндустрии», — прокомментировали организаторы.

Также сообщается, что ближайший фестиваль будет проходить вживую, а не онлайн, и на нем не будут представлены короткометражные фильмы. Организаторы отказались от специального приза Альфреда Бауэра, основателя этого мероприятия (после некоторых исторических исследований выяснилось, что он занимал высокую должность в фашистской Германии), зато ввели отдельную номинацию Приз жюри.

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Напомним, международный кинофестиваль Берлинале проводится с 1951 года. За лучший фильм на нем вручается награда «Золотой медведь», остальные призы носят название «Серебряный медведь».