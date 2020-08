Новый клип BTS побил рекорд YouTube как самая популярная премьера видео

21 августа в YouTube появился клип мегапопулярной во всем мире корейской группы BTS под названием Dynamite. Известно, что это первый трек бой-бэнда, написанный полностью на английском языке.

В очередной раз огромная армия фанаток молодых красавчиков из Южной Кореи доказала свою силу. Клип не просто набрал невероятное число просмотров (3-4 миллиона только в первые несколько минут), он побил рекорд YouTube как самая «взрывная» премьера видео.

Как пишет Forbes, ранее этот рекорд принадлежал также корейской девичьей группе Blackpink, которая четыре месяца назад отобрала это достижение у тех же самых BTS. Пока песня девушек How You Like That держит рекорд по просмотрам за первые сутки (86,3 миллиона), но парни могут их спокойно опередить — за 9 часов их видео набрало уже 53 миллиона.

Сам клип Dynamite получился довольно ожидаемым: BTS поют, танцуют и строят глазки известно кому — тем самым миллионам фанаток, которые помогают им бить рекорды в iTunes и других музыкальный приложениях. Недавно выяснилось, что в запущенном этим летом в России сервисе Spotify чаще всего слушают именно корейских красавчиков.