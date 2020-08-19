В Москве в День города массовые гулянья заменят мероприятиями в парках и выставками

В Москве отменили масштабные народные гулянья ко Дню города из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте мэра столицы. В частности, традиционного фестиваля на Тверской улице тоже не будет.

Само празднование пройдет 5 и 6 сентября, но мероприятия планируются только в парках, на районных площадках и в учреждениях культуры. В этом году упор сделан на музеи. Москвичам и гостям города предложено бесплатно посетить 90 выставок, но для этого нужно предварительно записаться на экскурсии, чтобы не нарушать нормы эпидемической безопасности. Запись откроется с 1 сентября.

В парках людей ждут исторические реконструкции, игры, мастер-классы и спортивные развлечения, а также новые арт-объекты. Список доступных мероприятий обновляется на сайте «Московские сезоны».

Напомним, что в этом году российской столице исполняется 873 года.