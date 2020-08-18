Шоу «Женский стендап» проведет первый большой концерт на ВДНХ

10 сентября на ВДНХ перед зрителями выступят 8 самых смешных женщин России. Они не боятся шутить на самые пикантные темы и разрушать стереотипы. Ирина Мягкова, Зоя Яровицына, Надя Джабраилова, Варвара Щербакова и многие другие прочитают свои монологи перед 1500 человек.

В своих стендапах девушки правдиво, учитывая и собственный жизненный опыт, рассказывают о том, что их не устраивает в семейной жизни и высмеивают общественное мнение о предназначении женщины. Быть прилежной матерью – сложно, а быть «за» мужчиной — не всегда хорошо.

Шоу «Женский стендап» – это откровенный, смешной разговор с подружкой, после которого уйти с плохим настроением просто невозможно. Для зрительниц концерт станет отдушиной от повседневной суеты, а мужчины узнают много нового о прекрасном поле. Только будьте осторожны: такой юмор может вас шокировать. Скорее всего, приятно.

Если готовы, то начало концерта в 20:00. Собирать всех гостей будут за час.