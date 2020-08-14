На ВДНХ откроется «портал» в мир мультфильмов

В Москве на ВДНХ в текущем году появится мультимедийный парк, посвященный героям «Союзмультфильма». Как сообщил сайт мэра столицы, под это увеселение отдали павильон № 7 «Семена». Городские чиновники возместят киностудии часть затрат на создание этого объекта.

В мэрии добавили, что в здании, о котором идет речь, этим летом завершился капитальный ремонт. Рабочие обновили фасад, крышу, и главную входную лестницу, заменили витражи и облагородили клумбу. Также строение украсили художественной подсветкой и адаптировали для инвалидов. Теперь павильон будет встречать своих гостей с обновленным внешним видом и содержанием.

больше по теме Медвежонок Умка получит от «Союзмультфильма» большой сериал Проектом уже заинтересовались зарубежные коллеги российских аниматоров.

Посетители парка смогут попасть внутрь мультфильма посредством 3D-анимации, современных технологий дополненной и виртуальной реальности. Так что юных поклонников «Союзмультфильма» ждет, скорее, не экскурс в прошлое, а знакомство с передовыми достижениями графики. Ну и, конечно, общение с любимыми мультяшными героями.