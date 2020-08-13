10 лет готовил свое вознесение: фокусник Дэвид Блейн поднимется в небо на воздушных шариках

Хотите немного уличной магии? Ее мастер — всемирно известный фокусник Дэвид Блейн — готовит новый грандиозный трюк. И это будут не карточные приколы в подворотне: магистр собрался совершить сеанс левитации посредством воздушных шариков. Об этом он сам объявил в соцсетях.

Суть трюка состоит в том, что мужчина собирается исполнить детскую мечту многих людей: подняться в небо на разноцветных шариках, как в мультфильме «Вверх». Сам, естественно, а не вместе с домом. В планах иллюзиониста пролететь около 200 километров, совершив путешествие из одного города в другой. Лишь бы погода не помешала…

Блейн рассказал, что этот проект он готовил десять лет. По словам фокусника, данный трюк должен стать его самым большим живым выступлением и «поднять магию на новый уровень». Затея получила помпезное название «Дэвид Блейн: Вознесение».

Увидеть зрелище, сможет каждый житель планеты. Оно будет транслироваться на YouTube-канале фокусника 31 августа. Начало в 13 часов.