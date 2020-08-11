До конца лета россиянам вряд ли светят путешествия по Европе

Представитель РФ при Евросоюзе сомневается, что границы откроются в ближайшее время.

До конца лета 2020 года россиянам вряд ли стоит рассчитывать на путешествия в страны Евросоюза. Такое мнение высказал постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.

«Не хотелось бы никого расстраивать, но, боюсь, летний сезон успеет пройти, прежде чем появится такая практическая возможность», — цитирует чиновника РИА Новости.

Спикер отметил, что сейчас границы внутри Евросоюза фактически открыты, хотя весной внутришенгенское пространство было закрыто для перемещений граждан. Но, что касается россиян, то им в ближайшие недели не стоит рассчитывать погулять по величественным городам Европы.

Напомним, с 1 августа Россия возобновила авиасообщение с тремя странами: Турцией, Великобританией и Танзанией. По информации канала РБК, также для граждан РФ открыты границы Хорватии, Арабских эмиратов, Сербии и Черногории.