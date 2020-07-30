В Новой Третьяковке по выходным будут бесплатно показывать сказки «Союзмульфильма»

1 августа, вместе с долгожданным открытием кинотеатров в Москве, стартуют и кинопоказы в Новой Третьяковке (Крымский Вал, 10). Там как раз проходит выставка «Русская сказка. От Васнецова до сих пор», в рамках которой будут представлены и культовые советские мультфильмы со сказочными сюжетами.
Партнером проекта выступила студия «Союзмульфильм». На ее сайте опубликовано расписание семейных киносеансов, которые будут проходить каждые выходные.
- 1, 2 августа — «Гуси-лебеди», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»;
- 8, 9 августа — «В некотором царстве», «Петушок — золотой гребешок», «Волк и семеро козлят», «Лиса и волк», «Колобок», «Сказка о Снегурочке», «Три медведя», «Машенька и медведь»;
- 15, 16 августа — «Двенадцать месяцев», «Конек-горбунок»;
- 22, 23 августа — «Сказка о золотом петушке», «Сказка о попе и работнике его Балде», «Лягушка-путешественница», «Снегурка», «Колобок», «Терем-теремок»;
- 29, 30 августа — «Молодильные яблоки», «Василиса Прекрасная»; «Девочка и медведь», «Кот Котофеевич», «Сказка о глупом мышонке», «Лиса Патрикеевна», «Волчище — серый хвостище».
Добавим, что некоторые из представленных мультфильмов были восстановлены для большого экрана.
Билеты на сеансы можно будет получить бесплатно в кассах западного крыла Новой Третьяковки за полчаса до начала показов, которые намечены на 13 и 15 часов.