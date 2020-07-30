В Новой Третьяковке по выходным будут бесплатно показывать сказки «Союзмульфильма»

1 августа, вместе с долгожданным открытием кинотеатров в Москве, стартуют и кинопоказы в Новой Третьяковке (Крымский Вал, 10). Там как раз проходит выставка «Русская сказка. От Васнецова до сих пор», в рамках которой будут представлены и культовые советские мультфильмы со сказочными сюжетами.

Партнером проекта выступила студия «Союзмульфильм». На ее сайте опубликовано расписание семейных киносеансов, которые будут проходить каждые выходные.

1, 2 августа — «Гуси-лебеди», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»;

8, 9 августа — «В некотором царстве», «Петушок — золотой гребешок», «Волк и семеро козлят», «Лиса и волк», «Колобок», «Сказка о Снегурочке», «Три медведя», «Машенька и медведь»;

15, 16 августа — «Двенадцать месяцев», «Конек-горбунок»;

22, 23 августа — «Сказка о золотом петушке», «Сказка о попе и работнике его Балде», «Лягушка-путешественница», «Снегурка», «Колобок», «Терем-теремок»;

29, 30 августа — «Молодильные яблоки», «Василиса Прекрасная»; «Девочка и медведь», «Кот Котофеевич», «Сказка о глупом мышонке», «Лиса Патрикеевна», «Волчище — серый хвостище».

Добавим, что некоторые из представленных мультфильмов были восстановлены для большого экрана.

больше по теме Медвежонок Умка получит от «Союзмультфильма» большой сериал Проектом уже заинтересовались зарубежные коллеги российских аниматоров.

Билеты на сеансы можно будет получить бесплатно в кассах западного крыла Новой Третьяковки за полчаса до начала показов, которые намечены на 13 и 15 часов.