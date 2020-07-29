История мастера: документальный фильм о Пьере Кардене появится в Сети в сентябре

28 июля в Сети появился трейлер документального фильма о легендарном дизайнере Пьере Кардене. В Америке картина под названием House of Cardin выйдет в прокат 14 августа, а в остальном мире — 15 сентября. Посмотреть ее можно будет на онлайн-платформах.

В проект вошли архивные съемки с участием самого Кардена, а также современные интервью моделей и звезд шоу-бизнеса, которые носили его вещи. Раритетные кадры и доступ в «закрома» своей модной империи 98-летний дизайнер лично предоставил киношникам. В рамках фильма он несколько раз поделится секретами своего успеха: со старых лент записанных с ним интервью и в нынешние дни.

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Напомним, Карден основал свой собственный дом моды еще в 1950 году, выйдя из-под крыла Кристиана Диора. Знаменитый кутюрье продвигал в одежде авангард и унисекс, был одним из первых, кто увлекся джинсовым направлением, начал создавать вещи для более широкого круга потребителей. Также он известен тем, что работал с NASA, The Beatles и Майей Плисецкой.