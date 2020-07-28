Шоу «Щас спою» вернется на Первый канал в августе с 30 новыми участниками

Зрителям снова предстоит немного помучить свои уши, чтобы стать свидетелями невероятного музыкального преображения.

9 августа на Первый канал вернется музыкальное шоу «Щас спою». Напомним, фишкой этой программы является то, что ее создатели специально приглашают к участию людей, не умеющих петь, но мечтающих об этом. На сцену проекта не допускаются участники с музыкальным образованием — чем меньше слуха, тем лучше.

После первого выступления, на котором зрители захотят закрыть уши руками, «певцам» дается месяц подготовки с опытными педагогами по вокалу, хореографами и стилистами. Участники пробуют выступить второй раз, и победитель определяется на основе того, как ему удалось измениться. Телезрители же не ждут целый месяц: в помощью монтажа они сразу видят номера «до и после» тренировки.

Известно, что в новом сезоне шоу из 1200 заявок отобрали 30 кандидатов. В каждом выпуске свое стремление на сцену продемонстрируют по пять участников. Победа останется за тем, чье пение причинит минимальный вред окружающим.

«Я сам серьезно отношусь к музыке и считаю, что издевательство над ней недопустимо, — говорит ведущий проекта Гарик Мартиросян. — Однако вот в таком веселом капустнике, где люди развлекаются, это уместно. Тем более мы все постоянно наблюдаем похожие выступления на любой вечеринке или в караоке. Вот и наше шоу — это музыкальный прикол с участием самых обычных людей».

Зрители увидят не просто очередную песенную программу — они станут свидетелями маленького подвига участников. Ведь нужно большое мужество, чтобы спеть перед аудиторией, не имея вокальных данных. Ну а второе выступление показывает, как человек может изменить себя, если отринет стеснительность ради мечты.

Смотрите первый выпуск второго сезона «Щас спою» 9 августа в 23:30 на Первом канале.