«Избитых тем не бывает»: Иван Абрамов сменил Славу Комиссаренко в шоу «Открытый микрофон»

В новом сезоне шоу «Открытый микрофон» на канале ТНТ сменится наставник проекта: уходит Слава Комиссаренко, его кресло займет стендап-комик Иван Абрамов. В передаче Stand Up он зарекомендовал себя, как интеллигентного и деликатного человека. Но в новом проекте он может показать другую свою сторону и стать жестким судьей для участников. По его словам, он даст шанс только тем, в ком увидит мощный потенциал.

«Хорошие мысли и шутки — это несомненный плюс, но комик сам по себе еще должен быть приятным человеком в приятном луке. А что касается идей для выступлений, то, мне кажется, что избитых тем не бывает, бывают банальные мысли и тривиальные шутки», — говорит Абрамов.

Артист признался, что согласился участвовать в передаче, не задумываясь. Молодой человек имеет представление о том, как судить юмор, ведь когда-то он играл в КВН в команде «Парапапарам». Известно, что уходя из проекта Слава Комиссаренко, не дал ему никаких советов, зато «завещал» привычку пародировать Александра Лукашенко во время шоу.

Добавим, что дата выхода нового сезона «Открытого микрофона» пока неизвестна.