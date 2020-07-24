С 1 августа Россия откроет авиасообщение с тремя странами

В конце лета еще можно будет успеть отдохнуть в Турции.

Россия возобновляет авиасообщение с рядом стран после закрытия границ на карантин. Как сообщила в эфире канала «Россия 24» вице-премьер Татьяна Голикова, с 1 августа самолеты начнут летать в Турцию, Великобританию и Танзанию. Власти приняли такое решение в связи с длительным снижением прироста новых больных коронавирусом.

Итак, зарубежные рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. В Великобританию можно будет полететь в Лондон. Стоит отметить, что эта страна не закрывала границы, но там действует карантин для гостей из-за рубежа. Что касается Турции, с 1 августа можно будет улететь в Анкару и Стамбул, а с 10 числа — еще и в Анталию, Бодрум и Даламан. В Танзании рейсы из России готов принимать Занзибар.

В ближайшее время список открытых стран должен расшириться, так как власти постоянно мониторят возможности для авиасообщения. Но важным фактором остается то, что обе стороны должны быть готовы к обмену туристами.