«За мои песни мне никто ничего не платит»: Слепаков объяснил, почему увлекся сериалами

Популярный комик в последние месяцы больше сосредоточился на написании сценариев для комедийных проектов, чем на собственных номерах.

23 июля популярный юморист и бард Семен Слепаков дал интервью в Zoom проекту «Люди будущего». Артисту задавали вопросы о том, как сферу юмора изменила самоизоляция, и как будут дальше развиваться комедийные жанры.

Звезда КВН рассказал, что после карантина многие производители контента поняли, удаленно можно делать все, что угодно: снимать сериалы, давать концерты, устраивать репетиции. Сам Семен признался, что теперь будет часто практиковать читку сценария с актерами посредством видеосвязи, так как собрать артистов вместе вживую зачастую очень проблематично.

Затем Слепакова спросили, правда ли, что создание сериалов стало для него самым предпочтительным форматом работы. Артист ответил, что любит и кино, и песни, и юмористические номера одинаково, но, в отличие от всего остального, производство комедий приносит стабильный доход.

«Мне платят деньги за то, что бы я придумывал сериалы, — с легким раздражением в голосе сказал Слепаков. — Я живу в среде, где придумываются сериалы. За мои песни мне никто ничего не платит. Только на корпоративах…»

Семен поделился, что во время самоизоляции у него был онлайн-концерт в Zoom со множеством «окошек» зрителей на экране, и этот опыт даже понравился барду, так как он видел лица прямо перед собой, а не где-то там в зале. Эмоции и реакцию людей сразу были ему доступны, и при этом зрители не ели, как это часто бывает на его живых выступлениях.

Также речь шла о том, как современному комику стать популярным. Слепаков отметил, что нынешним шутникам не нужно примыкать к каким-то большим структурам, вроде КВН или Comedy Club, — они все могут самостоятельно продвинуть себя в YouTube или социальных сетях. Главное, чтобы юмор был цепляющий, а форматов для его производства очень много.