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Медвежонок Умка получит от «Союзмультфильма» большой сериал

Проектом уже заинтересовались зарубежные коллеги российских аниматоров.

Медвежонок Умка получит от «Союзмультфильма» большой сериал
«Умка», 1969 год. Фото: стоп-кадр из мультфильма.

Культовый советский мультфильм про медвежонка Умку получит продолжение в виде большого сериала. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на студию «Союзмультфильм». Пока что команда разработчиков активно трудится над сценарием, персонажи и их типажи уже созданы. Проектом уже заинтересовались за рубежом. В сериале планируется нарисовать 26 эпизодов.

Напомним, что мультфильм «Умка» вышел в 1969 году, режиссеры — Владимир Попов и Владимир Пекарь, автор сценария — писатель Юрий Яковлев. У картины были два продолжения: «Умка ищет друга» (1970) и «Умка на елке» (2019).

Новый проект продолжит освоение «Союзмультфильмом» библиотеки персонажей, созданных в Советском Союзе. В 2018 году студия начала выпускать сериал «Возвращение в Простоквашино», а в 2020-ом планируется запуск новой версии «Ну, погоди!» с трехмерными персонажами, среди которых будут не только Заяц и Волк.

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