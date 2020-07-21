Снуп Догг поможет стать звездой: рэпер выпустил игру о построении музыкального бизнеса

Поклонники американского рэпера Снуп Догга могут «влезть в его шкуру» и попробовать себя в музыкальном бизнесе. 48-летний артист выпустил мобильную игру под названием Snoop Dogg’s Rap Empire, и в ней, как понятно из названия, игрок должен будет построить свою рэп-империю.

Сам Снуп выступает в сюжете игры в роли себя любимого. Якобы он услышал трек начинающего рэпера и помогает ему раскрутиться в мире шоу-бизнеса. Звезда дает задания, а игрок должен их выполнять, например, набрать команду менеджеров, организовать первый концерт, организовать собственную студию и записать альбом. Попутно нужно научиться считать деньги и разбираться в людях, с которыми строишь бизнес.

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Игра уже доступна в магазинах приложений iOS и Android, но на языке оригинала. Ее, кстати, можно рассматривать не только в качестве развлечения в телефоне, но и своеобразный гайд по становлению музыкальной звездой. Жаль, что речь идет об американском шоу-бизнесе. Вот бы Тимати или Баста выпустили нечто подобное для российских реалий.