В селе под Ярославлем отметят 250-летие уникального православного храма

21 июля в селе Курбе Ярославской области пройдет большое празднование. Местные жители отметят 250-летие со дня основания уникального объекта культурного наследия — Церкви Казанской иконы Божией Матери. Организаторы праздника сообщают, что в этот день состоится особая служба, которая окунет прихожан во времена 18 века.

Храм, о котором идет речь, был заложен в 1770 году. Он имеет уникальное круглое 16-лепестковое строение, аналогов которого нет в русской архитектуре, а, возможно, и в мировой. Архитектор здания остался неизвестным, но оно носит в себе черты одновременно столичного барокко и традиционного ярославского зодчества 17 века. От пола до потолка церковь расписана сюжетами Нового и Ветхого завета, всего около 350 фресок.

Новый век здание храма встретило в аварийном состоянии. Его пытаются восстановить с 1988 года. В наши дни для этой цели создан фонд «Белый Ирис». На сегодняшний день заканчиваются работы по консервации объекта от осадков, а далее будет разработан проект по полноценной реставрации. Средств понадобится еще много (почти 4 миллиона рублей), поэтому фонд запустил благотворительную акцию «Храм в Курбе – живи!»