Московский кинотеатр «Художественный» откроется в конце 2020 года с престижной афишей

Новый программный директор Стас Тыркин обещает, что здесь будут крутить только качественные фильмы.

Старейший кинотеатр Москвы — «Художественный» — откроется в конце 2020 года. Но работать он будет не как его коллеги из торговых центров. Новая команда сотрудников будет подбирать для показа разнообразные картины мирового кинематографа: фестивальные, ретроспективные и авторские работы. Программным директором кинотеатра назначен кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин.

«Мы намерены очень требовательно подходить к отбору фильмов: не все они заслуживают афиши «Художественного». Попасть к нам будет престижно и непросто, но никакой дискриминации против форматов и жанров не будет: иногда качественный мейнстрим лучше среднестатистического «фестивального» фильма, полного заунывных артхаусных штампов», — цитирует своего обозревателя «КП».

По его словам, название кинотеатра говорит само за себя — здесь должны показываться фильмы, которые уверенно можно назвать художественными, но не все, что сегодня выходит на большом экране, является таковым.

Напомним, что здание кинотеатра находится на Арбате. Оно открылось в 1909 году и помнит таких посетителей, как Лев Толстой и Сергеи Есенин. Именно здесь состоялась мировая премьера великого фильма Сергея Эйзенштейна «Броненосец Потемкин». Здесь же показывали первые советские звуковые и цветные фильмы.

В 2014 году здание закрыли на реставрацию. Теперь же «Художественный» готов воскреснуть, как «место кинематографической свободы и силы», по словам Тыркина.