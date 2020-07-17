Джиджи Хадид стала героиней аниме-клипа на песню Daft Punk

В нем модель отправилась в космическое путешествие на другую планету.

16 июля в Сети появился новый клип на культовую песню One more time группы Daft Punk. Это рисованное произведение, главной героиней которого стала супермодель Джиджи Хадид.

Ролик был нарисован 23-летней саудовской художницей Махой Аламри, которая в своем творчестве вдохновляется аниме. Модный журнал V Magazine предложил ей переосмыслить хит Daft Punk в рамках своего проекта Gigi Journal Part II. В результате девушка нарисовала Джиджи, которую похищают инопланетяне, а затем она путешествует по невероятным местам космоса, катается на волшебном ките-единороге и дает свой собственный концерт среди звезд.

«В оригинальном клипе (Daft Punk — One more time. — Прим. авт.) есть открытая концовка, в которой жители другой планеты захвачены в плен. И вот я хотела развить данную историю 20 лет спустя, когда Джиджи переносится на эту планету и отправляется в заколдованное приключение, где творческая свобода позволяет ей летать в космосе», — рассказала художница.

Добавим, что Gigi Journal — это особое издание, в котором модель собирает новые образцы современного искусства, объединяет новаторских писателей и художников. Первая часть вышла в 2017 году, вторая — 15 июля 2020-го. Свежий выпуск изначально собирались посвятить самоизоляции, но в последние месяцы поменяли концепцию на более актуальную, и теперь издание посвящено талантливым людям разных цветов кожи.

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Кстати, песне One more time в этом году исполняется 20 лет. В 2000-м она заставила аудиторию переосмыслить электронную музыку и буквально открыла новое тысячелетие.