Опрос: 74% россиян соскучились по атмосфере кинотеатров в период пандемии

В июне проект «Кинозритель» провел опрос у россиян, насколько сильно они хотят вернуться в кинотеатры. Более трети респондентов ответили, что готовы идти в кино сразу, как оно откроется. В основном, это люди 18–24 лет. А более старшая публика отмечает, что ее решение отправиться в кинотеатр будет зависеть от наличия интересных новинок в прокате и соблюдения санитарных норм в кинозале.

К примеру, до эпидемии продукцию кинобара (попкорн и напитки) готов был приобретать 41% посетителей, а сейчас — не более 35%. 19% опрошенных признались, что не будут покупать ничего съестного из-за страха заразиться коронавирусом.

Но 74% зрителей признались, что соскучились по ощущениям от просмотра фильма на большом экране. 53% согласны пойти даже на те фильмы, что вышли еще несколько месяцев назад. Среди таковых в лидерах «Джентльмены» и «Мстители: Финал».

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Из тех картин, чьи релизы были «подвинуты» коронавирусом, россияне больше всего хотят посмотреть «Мулана», «Черную вдову» от Marvel и «King’s man: начало». Далее по рейтингу идут «Чудо-женщина: 1984», «Тихое место – 2» и «Последний богатырь: Корень зла».