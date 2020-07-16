Москва глазами Чехова: в столице открыли выставку, посвященную городу и писателю

15 июля в Государственном музее литературы имени Даля открылась выставка «Чеховская Москва». Она посвящена 160-летию со дня рождения русского писателя Антона Чехова и ставит себе задачу показать посетителям такую столицу, какой ее видел великий литератор.

Организаторы выставки постарались отразить два разных периода в московской жизни Чехова: ранний, когда он был студентом и восхищался городом, и поздний, когда его отношения со столицей стали более глубокими. Они даже оформлены по-разному — в светлых и серых тонах.

«Да, у него никогда не было собственной квартиры в Москве, это всегда были съемные, всегда в разных местах… Но здесь мы объединяем раннюю Москву и уже более поздние адреса», — цитирует РИА Новости куратора выставки Эрнеста Орлова.

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На экспозиции можно увидеть реконструкцию квартиры, семейные фотографии и личные вещи Чеховых, театральные афиши, фасадные таблички и множество других предметов старины. Гости могут посмотреть на письменный стол Антона Павловича и его портрет, написанный его братом Николаем в 1884 году. А фоном для посетителей играет музыка Шуберта, Бетховена, Шопена и Чайковского, которую можно было услышать в доме писателя.

Выставка продлится до конца текущего года.