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Сбербанк намерен вложить в российскую анимацию миллиард рублей

Финансовая структура выкупила значительную часть компании «Союзмультфильм».

Сбербанк намерен вложить в российскую анимацию миллиард рублей
«Союзмультфильм» получит большие финансовые вливания. Фото: Global Look Press

Сбербанк выкупил 80% ООО «Союзмультфильм», которое является дочерней компанией государственного предприятия «Киностудия «Союзмультфильм». Об этой сделке 15 июля сообщил РБК.

По информации издания, в ближайшее время банк собирается инвестировать в развитие отечественной анимации миллиард рублей. Речь идет о создании новых детских мультфильмов, сериалов для школьников и полнометражных картин для семейного просмотра.

При этом финансовая организация не собирается вмешиваться в творческий процесс и управление студией, планируя помогать только в технических вопросах.

Напомним, недавно гендиректор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев рассказал журналистам, что его компания собирается расширять аудиторию и создавать проекты не только для дошкольников и младшеклассников.

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