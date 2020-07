Своя борьба с коронавирусом: Бэнкси разрисовал вагон метро крысами

Популярный английский андеграундный художник Бэнкси выложил в Instagram свою новую работу. Причем это не фото рисунка, а видеоролик, на котором изображен и процесс творчества.

Таинственный мужчина переоделся в сотрудника санитарной службы, надел респиратор на лицо и спустился в лондонское метро. Зайдя в вагон поезда он стал разбрызгивать краску вместо дезинфицирующего средства, чем смутил рядовых пассажиров. После работы художника в вагоне остались несколько его излюбленных крыс, которых он рисует уже не в первый раз. Грызуны, символизирующие разносчиков заболевания, изображены чихающими, а также играющими с медицинскими масками и санитайзерами.

В конце провокационный художник показал кадр, в котором закрывающиеся двери поезда скрывают надпись I get lockdown («Я на карантине») и показывают новую — But i get up down («Но я поднимаюсь»), которая является строчкой из популярной песни. В подписи к ролику мужчина призвал поклонников носить защитные маски.

Кстати, во время карантина Бэнкси не выходил на улицу и ему пришлось сублимировать свое творчество дома. Художник разрисовал своими фирменными крысами туалет квартиры и пошутил, что его жена не любит, когда он работает дома.