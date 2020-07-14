Запомним этот карантин: в Москве организуют выставку «Музей самоизоляции»

Музей Москвы предложил пользователям интернета организовать музей самоизоляции. Для этого нужно прислать учреждению свои фотографии, видеоролики, дневники или какие-то личные вещи, которые у вас ассоциируются с периодом эпидемии CoViD-19 и домашним карантином. Из этих артефактов специальная команда музея подготовит онлайн-проект и выставку.

«За последние несколько месяцев Москва пережила уникальный период — его будут исследовать и вспоминать, — говорится на сайте учреждения. — Мы хотим задокументировать истории разных людей и собрать архив городских воспоминаний о коронавирусе».

Возможно, москвичи смогут поделиться самодельными масками, пропусками для перемещения по столице, детскими рисунками, записями карантинных песен и тому подобным.

Истории самоизоляции и другие материалы принимаются на специальную электронную почту музея до 31 августа 2020 года. Всем поделившимся обещают обратную связь.