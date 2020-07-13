О подпольной жизни Пушкинского музея снимут сериал

Первые эпизоды могут появиться в соцсетях уже в конце текущего года.

В Москве планируется осуществить необычный проект, связанный с Пушкинским музеем. О закулисной жизни этого учреждения культуры снимут художественный сериал. Первые эпизоды могут появиться в социальных сетях уже в конце текущего года. Причем над каждым будут работать отдельные сценарист и режиссер из числа молодых талантов. Об этом новостному агентству «Москва» рассказал председатель совета директоров компании RDI Group Дмитрий Аксенов.

С помощью данного сериала планируется привлечь к традиционной культуре новую аудиторию, которая обычно «зависает» в соцсетях. Проект уже стартовал, первые съемки прошли еще о время ежегодной акции «Ночь музеев». Ожидается, что в сериал будет состоять из десяти эпизодов.

Добавим, что музей уже открылся после карантинных ограничений. Кроме постоянной экспозиции, в нем можно посмотреть выставки «Тату», «От Дюрера до Матисса», «Святослав Рихтер в кругу друзей».