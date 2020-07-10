Любителям короткометражек: кинофестиваль «Короче» 2020 года пройдет онлайн

Несмотря на значительное ослабление ограничений по коронавирусу, множество масштабных мероприятий 2020 года продолжают переходить в онлайн. Вот и Восьмой международный фестиваль короткометражного кино «Короче», проводимый в Калининграде, на днях объявил, что пройдет виртуально.

Уже с апреля организаторы начали принимать заявки на участие. Фестиваль пройдет с 21 по 23 августа. Этот период будет отмечен рядом мероприятий в соцсетях, в том числе мастер-классов от представителей киноиндустрии, прямых эфиров с участниками и совместными онлайн-просмотры с членами жюри. Так же для жителей Калининграда будут организованы и некоторые живые встречи. Главная задача, которую озвучил президент фестиваля Сергей Сельянов, — сохранить особую творческую атмосферу, которая из года в год соблюдалась на этом событии.

Ну а сами фильмы, которые будут бороться за победу в этом году, будут доступны зрителям с 17 по 23 августа в онлайн-кинотеатре «КиноПоиск HD».