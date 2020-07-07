Москва вошла в десятку лучших городов в международном рейтинге

Но только по двум категориям. Исследования провела бизнес-школа испанского университета Наварры.

Бизнес-школа испанского университета Наварры составила рейтинг динамично развивающихся городов Cities in Motion, в котором Москва вошла в десятку лучших в мире по категориям «человеческий капитал» и «городское планирование». Об этом журналистам 7 июля рассказал заместитель мэра российской столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

По его словам, в первой категории города сравнивают по числу учебных заведений и бизнес-школ, включенных в мировые рейтинги, иностранных студентов, музеев и театров, а также доле населения со средним и высшим образованием. В этих позициях Москва успешно конкурирует с такими мегаполисами, как, например, Токио и Чикаго.

А во второй категории крупнейший город России за последний год поднялся с 22-го на 6-е место. В ней оцениваются показатели застройки, соотношение высоток и малоэтажных зданий, наличие пунктов велопроката и другие удобства. По этим позиция наша столица находится десятке лучших вместе с Лондоном, Нью-Йорком и Вашингтоном. Также имеется рост в категориях «социальная сплоченность», «международные связи и имидж» и «окружающая среда».

Как передает РИА Новости, в 2020 году Москва заняла в общем рейтинге Cities in Motion 87 место, опередив Дубай, Буэнос-Айрес, Джакарту и другие известные города. В пятерке лидеров значатся Лондон, Нью-Йорк, Париж, Токио и Рейкьявик.