Два филиала Музея Москвы открыли свои двери 2 июля

Со 2 июля начали работать два филиала Музея Москвы. Речь идет о Музее археологии Москвы и Музее истории Лефортово.

В первом с 12 до 20 часов можно увидеть устои белокаменного моста начала XVII века — одного из самых ранних в столице, а также оружие стрельцов Стремянного полка, фигурки человека и рыбы времен палеолита, погребальные украшения средневековья и вещи первых жителей Кремля. Экспозиция располагается под землей на Манежной площади.

Музей истории Лефортово показывает историю развития района — от времен Немецкой слободы до промышленных предприятий XX века. Здесь можно увидеть обмундирование армии эпохи Петра I, аптечные и медицинские предметы XVIII века. Несколько экспозиций посвящены соратникам императора Якову Брюсу и Франсуа Лефорту. Часты работы — с 11 до 19.

Отметим, что пока количество посетителей данных выставок ограничено. В Музей истории Лефортово можно зайти до 10 человек единовременно, в Музей археологии — до 20 человек.

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Добавим, что уже с 16 июня работает третий корпус Музея Москвы на Зубовском бульваре, где располагается экспозиция «История Москвы для детей и взрослых». На все экскурсии стоит приходить в средствах защиты и соблюдать социальную дистанцию.