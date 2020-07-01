«Первое – бизнес»: Запашный прокомментировал увольнение сотрудников Cirque du Soleil

После новости о том, что знаменитый цирк du Soleil уволил 90% своих сотрудников и находится в бедственном положении в результате пандемии коронавируса, радио «Комсомольская правда» пригласило к микрофону российского эксперта в данной теме — Эдгарда Запашного. Гендиректор Большого московского цирка выступил в программе «Культурный код» и прокомментировал действия своих зарубежных коллег.

Он сказал, что смотрел видеообращение исполнительного директора Cirque du Soleil и почерпнул оттуда главную мысль — основным приоритетом этой организации является ведение бизнеса.

«Те три с половиной тысячи людей, которые на сегодня остались без работы, а это люди со всего мира, стоят, к сожалению, в коммерческом проекте на втором месте. Первое – бизнес, — сказал Запашный. — Cirque du Soleil всегда позиционировал себя, как цирк-миллиардер. Если, допустим, у тебя есть просто миллиард, ну, миллиард позволит на протяжении нескольких лет содержать труппу в три с половиной тысячи человек, не имея обратного коммерческого успеха. Однако они не хотят тратить даже вот этот миллиард. И готовы запросто распрощаться с людьми».

В качестве обратного примера Народный артист России привел немецкий Krone, в котором содержатся около 200 животных. Содержание зверей, тех же слонов, обходится гораздо дороже, чем зарплата людям, но эта организация до сих пор не уволила ни одного человека.

Большой московский цирк, по словам Запашного, тоже не опустился до увольнений, хотя у него порядка 600 сотрудников и нет господдержки. Компания продолжает платить зарплату из собственных накопленных средств.

Спикер поделился мнением, что цирк du Soleil стал терять свою популярность задолго до коронавируса, а причина — однотипная стилистика шоу, которая не менялась более 30 лет. Отечественному же цирку, по его словам, чтобы выйти на мировую арену, нужна поддержка всей страны, как, например, Канада поддерживала разоренный du Soleil.