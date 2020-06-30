Кольская сверхглубокая скважина станет туристической Меккой после выхода фильма про нее

В Мурманской области готовятся в появлению новой туристической Мекки. Ею должен стать объект, известный как Кольская сверхглубокая скважина. А все потому, что об этом месте был снят фильм ужасов, который так и называется «Кольская сверхглубокая». Его релиз намечен на 17 сентября 2020 года.

О том, что скважина станет привлекательной для туристов после премьеры картины, говорил на недавнем заседании губернатор региона Андрей Чибис.

«Главное, чтобы турист приносил деньги населенным пунктам, а не мусор, как это происходит сегодня», — цитирует чиновника местное агентство «СеверПост».

Напомним, что трейлер хоррора появился в Сети в феврале этого года. По сюжету фильма, со дна скважины стали долетать жалобные крики людей, и на установление источника этого звука отправляют команду отважных исследователей. Под землей этим людям суждено столкнуться с чем-то невообразимым.

Добавим, что Кольская сверхглубокая скважина является самой глубокой горной выработкой в мире, она устремляется под землю более чем на 12 километров. В 1994 году после ряда аварий ее было решено закрыть, а теперь власти планируют сделать из нее туристический объект. Вокруг этого места ходит множество легенд. Якобы когда-то ученые опустили на глубину и записали там звуки, похожие на крики и стоны людей. Также ходила байка, что в скважине живет демон, срывающий работу бурильщиков. В прессе объект уже давно окрестили «дорогой в ад».