«Ничего интереснее воспоминаний нет»: старые мемуары о России превратят в мультфильмы

В России стартовал документально-анимационный проект «Живые мемории». Несколько отечественных музеев предоставили создателям мемуары о России от общественных и культурных деятелей прошлого. Отрывки из них читают известные артисты театра, а затем в работу включаются композиторы и аниматоры.

В итоге получаются 10-минутные серии с оригинальным видеорядом. Пока что в Сети доступны только короткие проморолики к нескольким эпизодам. В них тексты читают актеры Алексей Гуськов, Евгений Князев, Мария Смольникова. Также в проекте заявлены Анатолий Белый, Кирилл Пирогов, Мириам Сехон и другие артисты.

«Ничего интереснее воспоминаний, на мой взгляд, нет. Воспоминания — это есть, действительно, наша история. И если ты не знаешь своей истории, то ты не понимаешь, в каком ты дне современной живешь. Это очень важно», — говорит 62-летний Алексей Гуськов.

К сожалению, в опубликованных роликах нет примеров анимации, которая используется в проекте. Не терпится ее увидеть.