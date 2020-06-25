Канал «Муз-ТВ» проведет для выпускников большой телевизионный праздник со звездами

27 июня, в день Всероссийского выпускного, на канале «Муз-ТВ» состоится большой музыкальный праздник для вчерашних школьников. Виновников торжества будут поздравлять кумиры молодежи, кроме того у ребят появится возможность передать одноклассникам телевизионный привет и самим выбрать клип, который будет транслироваться в эфире.

Как рассказали организаторы, чтобы попасть в передачу выпускники должны записать свое видеообращение к друзьям или учителям, спеть или станцевать под любимую песню, а потом загрузить этот ролик на сайт канала и оставить музыкальную заявку. Самые яркие из присланных видео будут показаны на «Муз-ТВ» вместе с клипами выбранных артистов.

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Среди звезд, которые поздравят вчерашних школьников, уже заявлены Ольга Бузова, Митя Фомин и Ханна.

«Я надеюсь, все получили аттестаты с идеальными оценками и теперь будут покорять институты, университеты и колледжи! Желаю вам легкой дороги по жизни, счастья, любимого дела и удачи», — уже успела обратиться к ребятам Бузова.

В 19:00 на канале и в социальной сети начнется трансляция «Основной выпускной ВКонтакте». Организаторы обещают, что это будет абсолютно новый онлайн-формат шоу. В режиме live можно будет отпраздновать окончание учебы вместе с любимыми артистами: Бастой, Тимой Белорусских, Zivert, Тимати, HammAli & Navai, Niletto и другими. Ведущими выступят Ида Галич и Владимир Маркони.