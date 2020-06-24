«Блестяще организовано»: Владимир Меньшов остался под впечатлением от парада Победы в Москве

Актер и режиссер Владимир Меньшов, посмотрев парад Победы 24 июня в Москве, восхитился военным праздником, который был перенесен из-за коронавируса на другую дату.

«Блестяще! Блестяще организовано. Это подкупает, особенно на фоне наших нынешних событий», — сказал 80-летний артист радио «Комсомольская правда».

В этом году, несмотря на ограничения, в параде на Красной площади в Москве прошли 14 тысяч военнослужащих, проехали и пролетели более 200 единиц военной техники. Мероприятие продолжалось около двух часов.

Напомним, что детство Владимира Меньшова прошло в годы войны. Его отец был моряком, а потом работал в НКВД, награжден орденом Красной Звезды. Сам актер не раз играл в военных фильмах, часто изображая образы генералов.