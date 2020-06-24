Мультфильмы Победы: что выпускал «Союзмультфильм» в 1941-1946 годах

Студия сделала подборку своих работ военного периода и рассказала о своих фронтовиках.

24 июня, в день, когда по всей России проходят военные парады, киностудия «Союзмультфильм» не осталась в стороне и опубликовала подборку мультфильмов, нарисованных в годы Великой Отечественной войны. Среди них «Лиса, заяц и петух» 1942-го, «Одна из многих» 1943-го и «Краденое солнце» 1944-го.

Кроме агитационных фильмов, в тяжелые годы у отечественных аниматоров выходили и обычные сказки, призванные дарить детям добро и радость: «Синдбад-мореход», «Телефон», «Теремок» и другие. Даже в период общенародной трагедии советский кинематограф выпускал трогательные и веселые работы.

Также на сайте «Союзмультфильма» появился раздел о фронтовиках киностудии, а таких насчитывается 70 человек. Там же можно узнать, как жила киностудия в годы войны. Сначала она переключилась на съемки военных анимационных агитплакатов, а затем снимала фильмы-инструкции военной и медицинской тематики.

В 1941–43 годах часть работников и оборудования была эвакуирована в Самарканд, где размещалась в здании армянской церкви. Эти и другие подробности можно узнать на сайте студии.