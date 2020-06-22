Российский мультфильм получил приз жюри на престижном международном фестивале

Картина «Нос, или Заговор «не таких» Андрея Хржановского была отмечена на фестивале мультфильмов в Анси.

С 15 по 30 июня во французском городе Анси проходит международный фестиваль анимационных фильмов, считающийся самым престижным в мире. В этом году из-за короновируса, он вынужден проходить онлайн, что не делает состязание мультфильмов менее жестким. Стоит отметить, что российские картины достаточно редко получают награды на этом мероприятии, но в нынешнем году наши аниматоры удивили иностранных судей.

Как сообщается на сайте фестиваля, приз жюри получил отечественный полнометражный проект «Нос, или Заговор «не таких», снятый Андреем Хржановским по мотивам повести Николая Гоголя «Нос».

За победу также боролся российский анимационный фильм «Огонек-огниво» Константина Щекина, но его наградой не отметили. Ну а лучшим полнометражным мультфильмом в этом году признан Calamity, a Childhood of Martha Jane Cannary производства Франции и Дании.

Добавим, что еще один российский проект удостоился приза на нынешнем фестивале: картина «Обнаженные» Кирилла Хачатурова из Московской школы нового кино признана лучшей выпускной работой.

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Напомним, что в 2015 году среди короткометражных мультфильмов на этом фестивале победила картина Константина Бронзита «Мы не можем жить без космоса».