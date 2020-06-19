Полиция не справляется: в Германии вышел документальный фильм о русской мафии

В Германии вышел документальный фильм о русской мафии, действующей на территории страны. Картину Die Geheimnisse der Russenmafia выпустил телеканал ZDF. Она рассказывает о последних 30 годах, когда после падения Берлинской стены объединенную немецкую нацию стала терроризировать преступность из постсоветских стран.

Как передает портал Deutsche Welle, большая часть фильма посвящена 90-м годам, которые выдались в Германии почти такими же «лихими», как в России. Пик пришелся на 1991 год, тогда из-за рэкета и разборок между бандами в Берлине были убиты 14 человек.

Один из примеров, которые приводятся в картине, — похищение молодого немца, который пытался помешать угону автомобиля. Преступников тогда поймали, ими оказались двое бывших советских военнослужащих, которые закопали парня в лесу живьем.

Журналисты, сравнивая русскую мафию с итальянской, к примеру, отмечают ее жестокость и привычку действовать открыто, вызывающе. В фильме приводятся данные полиции, согласно которым в Германии на сегодняшний день действуют 22 криминальных авторитета и 50 банд, а это около 10 тысяч человек. «Русские» занимаются рэкетом и отмыванием денег, «крышуют» проституток, торгуют оружием, наркотиками и людьми. По словам экспертов, ежедневно постсоветская мафия «зарабатывает» миллион евро. В основном, эти деньги вкладываются в недвижимость, которая в европейской стране весьма подорожала в последние десять лет.

В фильме отмечается, что немецкая полиция не справляется с русской мафией — ей просто не хватает специалистов для этого. Второй же фактор — это сплоченность и закрытость бандитов из постсоветского пространства, они ни за что не идут на сделку со следствием и не выдают немцам своих.