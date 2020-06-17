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Теперь и кинопродюсер: Шнуров получил долю в компании, производящей фильмы и сериалы

Музыкант стал совладельцем Carbon Production.

Теперь и кинопродюсер: Шнуров получил долю в компании, производящей фильмы и сериалы
Если не получится в политике, Шнуров может заняться кино. Фото: Global Look Press

Скандальный музыкант Сергей Шнуров стал совладельцем компании, которая производит контент для онлайн-кинотеатра ivi. Речь идет об Carbon Production. Как сообщает «Бюллетень кинопрокатчика», шоумену досталась доля в 20%. Другими совладельцами являются сама видеоплатформа (20%), Тина Канделаки (35%) и генеральный продюсер ivi Давид Кочаров (20%).

Компания была впечатлена продюсерскими способностями Шнурова при создании сериала «Чума!» и считает его присоединение однозначным усилением команды. Ну а для самого Сергея это полноценная возможность уйти в кинобизнес после разговоров о том, что он распустил группу «Ленинград». Сообщается, что Carbon Production уже наметила для себя более десятка кинопроектов.

Напомним, что у онлайн-кинотеатра ivi уже имеется большая база зрителей, фильмов и сериалов, но с 2020 года он собирается выпускать и картины собственного производства.

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