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С ослаблением режима самоизоляции россияне стали раскупать билеты на отечественные курорты

В мае люди активно покупали билеты на июнь.

С ослаблением режима самоизоляции россияне стали раскупать билеты на отечественные курорты
Многие москвичи собрались вырваться из изоляции прямо в Сочи. Фото: Global Look Press

После ослабление режима самоизоляции россияне активизировались с покупкой и бронированием билетов для туристических поездок. Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование сервиса «Тинькофф путешествия», почти половина от общего количества заказов в конце мая составляли билеты на июньские даты.

95% билетов было продано на рейсы внутри страны, москвичи чаще всего едут в Симферополь, Сочи и Минеральные Воды. Но, по результатам опроса сервиса «Туту.ру», 23% россиян выбирают отечественные курорты только потому, что закрыты границы. Еще 46% опрошенных отметили, что вообще отказались от отдыха в этом году.

Ситуация осложняется тем, что пока не известно, когда именно возобновится полноценное авиасообщение с Европой и традиционным курортными странами. При этом пока рано говорить, что коронавирус отступил. Ежедневный прирост заболевших россиян в июне, по официальным данным, колеблется на уровне 8–9 тысяч человек.

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