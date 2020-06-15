Джей и Молчаливый Боб стали персонажами собственной видеоигры

В Сети появился трейлер видеоигры Jay and Silent Bob: Chronic Blunt Punch, посвященной двум киноперсонажам Джею и Молчаливому Бобу, созданных режиссером Кевином Смитом (он же Боб). Это два лоботряса, которые время от времени появлялись в картинах своего создателя в 90-ых годах в эпизодических ролях. В новом веке парочка удостоилась собственных фильмов 2001, 2005 и 2019 годов. А вот теперь у них есть собственная видеоигра.

Судя про трейлеру, главное, чем будут заниматься анимированные лоботрясы, это крушить все вокруг кулаками и ногами, а также колотить своих недругов, списанных, очевидно, с комиксов, по которым были сняты фильмы. Скорее всего, иногда игроку придется «включать голову» и думать, что нужно разгромить. Но мордобой останется основным элементом геймплея. Очевидно, что создатели игры делают ставку, не на сложность прохождения, а на яркую графику и замыленные образы поп-культуры. Игра должна появиться в Сети летом 2020 года.

Добавим, что Джей и Молчаливый Боб появлялись камео в сериале «Флэш» и в музыкальных клипах рэперов Drake и Afroman. В следующий раз в кино мы их увидим в третьей части фильма «Клерки».