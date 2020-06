Компания Sony проведет презентацию игровой приставки PlayStation 5

В четверг, 11 июня, в 23:00 по московскому времени компания Sony официально презентует новую модель игровой приставки PlayStation 5. Трансляция пройдет на YouTube-канале продукта.

Фанаты видеоигр, наконец, увидят, как внешне выглядит новая модель и узнают, какие новые игры она уже поддерживает. Предполагается, что PS5 сможет поддерживать практически все игры, выпущенные для PS4, но с более высокой производительностью. А вот назовут ли цену новой приставки, пока неизвестно.

Компания также анонсировала, что презентацию стоит смотреть в больших наушникам, так как ролик будет снабжен звуковыми спецэффектами.

Напомним, одними из самых популярных серий игр, в которые геймеры любят «рубиться» на PlayStation, являются Tomb Raider, Fallout, Battlefield, Assassin’s Creed, Persona, Resident Evil, GTA, FIFA, Final Fantasy и The Last of Us. Многие из них экранизированы или же готовятся получить киноадаптацию.