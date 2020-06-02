«Прямо в палате начал играть в футбол»: ведущие Первого канала привезли подарки больным детям

В День защиты детей Первый канал традиционно провел свою благотворительную акцию «Стань первым!» В этом году в ее рамках телеведущие Юлия Барановская и Дмитрий Борисов посетили психоневрологическое отделение Калужской детской городской больницы. Их целью было поддержать детей со сложными заболеваниями и поблагодарить медработников за их труд.

Эпидемия коронавируса внесла свои коррективы в проведение ежегодной акции — на этот раз она получилась не такая масштабная. Но звезды ТВ не оставили никого без подарков. Детям привезли игрушки, электронные книги, настольные игры, больнице подарили необходимую бытовую технику. Также маленькие пациенты учреждения стали первыми зрителями нового мультсериала «Зебра в клеточку», который скоро выйдет на телеканале «О!», детям прямо в палатах эксклюзивно показали первую серию.

А еще звездные гости подвели итоги конкурса рисунков и вручили награды юным победителям. Юлия Барановская привезла с собой видео, которое записали ее дети — Артем, Яна и Арсений Аршавины. Ролик предназначался для мальчика Марка, который еще год назад не мог ходить, но врачам удалось поставить его на ноги.

«Передали ему пожелания скорейшего выздоровления и подарок – форму сборной России и футбольный мяч, чтобы в будущем он стал футболистом. Марк так радовался, не стал откладывать и прямо в палате начал играть в футбол, невероятно счастливый», — рассказала телеведущая.

Напомним, акция «Стань первым!» проходит уже много лет: звезды, спортсмены и актеры посещают медицинские учреждения по всей стране, дают благотворительные концерты и дарят подарки.