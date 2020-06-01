На шоу «Где логика?» пригласили повара и стоматолога

Вечером 1 июня на канале ТНТ выйдет новый выпуск шоу «Где логика?», участниками которого стали звезды других популярных передач. В одной команде собрались повар-ревизор Константин Ивлев и стоматолог-холостяк Антон Криворотов. Противостоять им будут актриса Юлия Хлынина и певица Елена Темникова.

Как рассказали создатели программы, в этом выпуске Ивлев признается, почему он всегда на всех орет, и поделится знаниями о шести разных видах прожарки мяса. Криворотов расскажет, как распознать талантливого стоматолога. Хлынина поделится лайфхаком, как стать востребованной, а Темникова поведает о трех альбомах, которые она записывает одновременно.

Также зрители узнают, что общего у Александра Градского и ребенка в парикмахерской, Ивана Урганта и валенка, финнов и хирургов.

Смотрите новый выпуск интеллектуально-развлекательного шоу «Где логика?» в понедельник в 21:00 на канале ТНТ.