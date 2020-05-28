«Как здорово, что все мы здесь…»: Грушинский фестиваль 2020 года пройдет онлайн

Знаменитый Грушинский фестиваль в 2020 году, как и многие другие мероприятия, переведут в онлайн-формат. Как сообщили организаторы, бардовский праздник пройдет со 2 по 5 июля и будет посвящен 75-летию Великой Победы.

Центральные концерты и другие события фестиваля, в том числе традиционный конкурс авторской песни, состоятся, но наблюдать за ними можно будет только через экраны компьютеров и гаджетов. Остальные подробности для зрителей и участников были озвучены 28 мая на онлайн-конференции в редакции «КП-Самара».

Напомним, данное мероприятие проводится под Самарой с 1968 года. Это будет 47-ой по счету «слет» любителей бардовской песни.

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Кстати, другой знаменитый самарский фестиваль «Рок над Волгой» в 2020 году отменен. На нем должны были выступить группы Papa Roach, «Би-2», «Мумий Тролль», «Сплин», а также певица Земфира.