В Санкт-Петербурге организуют флешмоб с самым массовым выступлением барабанщиков

27 мая Санкт-Петербург отметит День города. Северной столице России исполнится 317 лет. Но из-за режима самоизоляции все запланированные праздничные мероприятия пройдут в онлайн-формате.

В 12:00 начнется шоу «DrumПарад». Большое выступление откроет Петровский оркестр барабанщиков и флейтистов, а затем его поддержат музыканты из других городов России и иностранные коллеги.

В 13:17 все барабанщики объединятся для масштабного флешмоба в видеочате Zoom. Предполагается, что это событие может поставить рекорд, как самая массовая одновременная игра на ударных инструментах онлайн. В прошлом году, кстати, парад из 1288 артистов сыграл на Невском проспекте самое массовое крещендо и попал в «Книгу рекордов Гиннесса», так что все возможно.

«Вместе с петербургскими барабанщиками музыканты из России, Белоруссии, Бразилии, Индии, Испании, Кипра, Китая и Мексики исполнят специально написанную композицию и попробуют установить новый мировой рекорд», — сообщается в группе «ВКонтакте», посвященной празднованию Дня города.

В ней же пройдет видеотрансляция события.

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Добавим, что в этот же день в Петропавловской крепости выступят исполнители классической музыки, балета, джаза и популярные певцы. Этот концерт также покажут онлайн, начало в 18:15.