Руками не трогать: в музеях экскурсоводов и посетителей собираются разделить стеклами

Пока не кончилась эпидемия, во всех учреждениях культуры будут приняты дополнительные меры социального дистанцирования.

Министр культуры России Ольга Любимова рассказала в программе «Время», как театры, концертные залы и музеи готовятся к выходу из карантина. Она отметила, что в ряде регионов музеи начнут работу с 1 июня, но посетители появятся в них далеко не сразу. Учреждения ждет двухмесячный цикл подготовки к открытию своих экспозиций.

«Для начала нам нужно полностью продезинфицировать эти помещения. При этом вы понимаете, какая это ответственность, если речь идет о помещениях, где находятся уникальные экспонаты, — делать это надо очень тщательно», — пояснила министр.

Но это далеко не единственные меры безопасности. Также планируется установить прозрачные стекла, которые будут разделять экскурсоводов и посетителей, наклеить на пол цветные ленты, напоминающие о социальной дистанции. Что касается количества людей в музейных залах, то некоторое время будет работать норма — один человек на 20 квадратных метров. О групповых посещениях пока речи не идет.

Любимова озвучила и другую важную проблему: зачастую сотрудники российских музеев — это люди старше 65 лет. При этом министр отметила: все так хотят работать, что это внушает в чиновников ее ведомства большое воодушевление.