Лунная призма: художники со всего мира решили перерисовать Сейлор Мун

Спустя почти 30 лет после своего появления на экранах, аниме «Сейлор Мун» и его главный персонаж Усаги Цукино, неожиданно получили новую волну популярности в социальных сетях.

В Twitter среди художников стал модным челлендж «Перерисовать Сейлор Мун», он же #sailormoonredraw. Суть в том, что нужно по-своему изобразить кадр из 125-го эпизода сериала, в котором главная героиня смотрит с испугом.

Сначала художники перерисовали девушку в различных стилях японской анимации, а потом пошли самые разнообразные варианты. Работы участников челленджа уже можно найти и в других соцсетях.

Did I do it right?#sailormoonredraw#sailormoonredrawchallenge pic.twitter.com/g84q0UFzyL

— Charredasperity (@TheZeroVirus) May 19, 2020