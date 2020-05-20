Рок-группа Radiohead публикует записи своих концертов для оставшихся дома фанатов

Известная английская альтернативная рок-группа Radiohead открыла на своем YouTube-канале специальный раздел для поклонников, находящихся в самоизоляции. Пока музыканты не имеют возможности давать шоу и ездить в туры, они публикуют в видеохостинге полные записи своих прошлых концертов из разных городов. Каждый ролик — это два часа выступления культовой группы и настоящий праздник для фанатов.

За весть период карантина на канале были опубликованы записи шоу 2000, 2006, 2009, 2012 и 2016 годов. Так что у поклонников появилась еще и возможность сравнить, как менялся звук и подача группы на протяжении двадцати лет.

Новый ролик должен появиться 21 мая в 00:00.

Напомним, группа Radiohead собралась в 1985 году и с тех пор ее состав не менялся. Все их альбомы получили статус золотых или платиновых в Америке и Великобритании, три пластинки заработали «Грэмми». В честь этого коллектива даже был назван новый вид муравьев.