К 80-летию Иосифа Бродского в Сети пройдет музыкальный марафон «Не выходи из комнаты»

24 мая 2020 года исполнится 80 лет со дня рождения лауреата Нобелевской премии, поэта Иосифа Бродского. В этот день в Сети состоится музыкальный марафон «Не выходи из комнаты», посвященный великому литератору.

В качестве участников заявлены Александр Васильев из группы «Сплин», Диана Арбенина, рэперы Баста и Noize MC, группа 25/17, Billy’s Band и другие музыканты. В прямом эфире они исполнят композиции на стихи Бродского. Noize MC, например, исполнит эксклюзивный вариант своего трека «В темноте», в котором оригинальное стихотворение звучит в первозданном виде.

Также зрителей ждут кадры из документального фильма «Часть Речи. 2020», где стихи Бродского прочитают его близкие друзья и родственники: Мария Соццани, Анна Бродская, Михаил Барышников и другие. Куратор музея «Полторы комнаты» Михаил Мильчик поделится своими воспоминаниями о поэте и проведет виртуальную экскурсию. Зрители смогут не только насладиться лирикой, но и задать свои вопросы участникам марафона. По иронии, все они подключатся к мероприятию «не выходя из комнат», находясь в самоизоляции.

Трансляция пройдет на сайте nca.live, начало в 17:00.