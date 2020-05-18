Тиме Белорусских подкинули новые идеи для «цветочных» песен

В понедельник, 18 мая, участниками программы «Где логика?» на канале ТНТ станут владелец музыкального лейбла Kaufman Александр Кауфман и певец Тима Белорусских. Их соперниками выступят звезды шоу «Танцы» Герман Рамазанов и Кирилл Цыганов.

Ведущий Азамат Мусагалиев обратил внимание музыканта и его продюсера на то, что в текстах Тимы Белорусских слишком часто фигурируют цветы, например, «Одуванчик» или «Незабудка». Шоумен предложил еще несколько «цветочных» вариантов для песен и на ходу придумал рифмы к словам гортензия, гладиолус и сирень. Представители лейбла пообещали рассмотреть их при сочинении новых хитов.

А для танцоров Азамат придумал трогательный номер, который может заставить плакать даже Мигеля. Для этого им понадобятся костюмы коал и небольшой пожар на сцене. Также зрители узнают, почему Мигель и Егор Дружинин носят одинаковые прически, и на что победитель шоу «Танцы» Кирилл Цыганов потратил 4 миллиона рублей.

Смотрите шоу «Где логика?» 18 мая в 21:00 на канале ТНТ.