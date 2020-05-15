Канал ТНТ4 запустил собственную арт-выставку онлайн

Канал ТНТ4 повторил за галереями и музеями, которые во время эпидемии коронавируса запустили виртуальные экскурсии и выставки, и тоже перенес свою художественную экспозицию в онлайн. Как и многое на комедийном канале, данный проект выполнен в жанре пародии. Здесь можно найти множество известных произведений живописи с добавлением телевизионной символики или адаптированных под юмористов ТНТ.

«Они работают в одном жанре, но придерживаются различных направлений. Гарик Мартиросян предпочитает реализм, Илья Соболев — экспрессионизм, Михаил Галустян — классицизм, Гарик Харламов — пофигизм», — говорится в описании к измененным портретам.

Посетители виртуального музея могут увидеть не только подредактированные картины, но и некоторые предметы, знакомые по передачам и сериалам. Например, синий диван из Comedy Club, красные труселя Михалыча из «Наша Russia» и боксерскую грушу Кузи из «Универа».

Виртуальная выставка «Искусство создания контента во времена Медиаренессанса» доступна на сайте телеканала. Курирует ее Гавриил Гордеев, известный зрителям как Гавр, он же креативный директор ТНТ и директор ТНТ4.