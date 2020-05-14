Криворотов представит свои песни, а Сысоева проведет стримы на виртуальном VKFest-2020

«Холостяк» Антон Криворотов представит свои песни, а Надя Сысоева проведет стримы на виртуальном VKFest-2020. Телеканал ТНТ примет участие в самом масштабном виртуальном событии года. В текущем году организаторы мероприятия, которое не первый год проводится в Петербурге, приняли решение перенести проведение торжества в онлайн из-за коронавируса. На протяжение всей недели звезды вещательной компании будут подключаться к трансляции, чтобы пообщаться со зрителями, развлечь их своим творчеством и пошутить.

Так, на экранах гарантированно появятся резиденты Comedy Club Демис Карибидис и Женя Синяков, экс-участница «Дома-2» Нелли Ермолаева, актеры сериала «Реальные пацаны» Владимир Селиванов и Зоя Бербер, Юлия Топольницкая и другие. Стоматолог Антон Криворотов пообещал исполнить для аудитории несколько песен собственного сочинения, а вести стрим будет звезда Comedy Woman Надежда Сысоева. Стать соучастником действа сможет каждый – достаточно будет открыть группу фестиваля «ВКонтакте».